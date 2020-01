LE CONTROMISURE

TREVISO Tra i negozi che chiudono gli storici casoin, vittime consapevoli di una lotta impari contro la crescente pressione fiscale, nuove normative e soffocante burocrazia come l'obbligo dello scontrino elettronico. «Una misura inutile che chiaramente mette in difficoltà chi onestamente si guadagna da vivere» tuona l'assessore allo sviluppo economico della Regione, Roberto Marcato, sostenendo le proteste delle associazioni di categoria. «In presenza di stime Istat di crescita minima del Pil, pari allo 0,2 per cento, sarebbe logico aspettarsi dal governo ragiona Marcato - misure e percorsi di sostegno alle imprese. Invece la sinistra e i grillini appesantiscono oltre ogni limite i nostri commercianti, con il risultato evidente di aumentare la decrescita e incentivare l'evasione». La contromisura per Marcato è solo una: fare rete. «E' opportuno che le piccole attività pensino in sinergia. Immaginatevi una piazza, se la piazza muore muoiono tutte le attività ma se tutti lavorano per far sì che la piazza viva ecco che il beneficio diventa comune. E' perciò essenziale il colloquio tra i comuni e i singoli negozi: un lavoro di squadra sostenuto dalle risorse messe in campo dalla Regione attraverso i bandi che vanno a finanziare questo tipo di aggregazione».

L'INCHIESTA

Dall'inchiesta del Gazzettino era partito l'appello alla tutela delle piccole botteghe storiche e in particolare dei casoin con l'intento di rilanciarli in qualità di veri e propri punti di riferimento del territorio e delle piccole realtà locali. L'assessoreMarcato spiega cosa è stato fatto finora: «Abbiamo finanziato tutti i 57 progetti presentati e altri nove milioni sono stati inseriti nell'ultima finanziaria proprio per fare rete tra negozi e comuni. La Regione ha investito risorse importanti a favore dei commercianti, attraverso i distretti, con bandi di settore e di area, e con misure a sostegno di imprese e imprenditori. Ma tutto questo lavoro rischia di essere vanificato da un governo cieco e sordo e capace solo di tassare». «Le imprese sono la spina dorsale del nostro sistema economico e vanno aiutate, sostenute, liberate dal giogo delle tasse inutili- conclude Marcato Come istituzione regionale e come amministratori abbiamo il dovere di difendere i nostri imprenditori e i nostri commercianti da questa mattanza insensata. E dobbiamo difendere quanto investito sinora a favore di chi lavora e produce e non può vedersi gravare da ulteriori pesi fiscali. Lo scontrino elettronico è una misura inutile e chiaramente mette in difficoltà chi onestamente si guadagna da vivere».

LA BATTAGLIA

Tra i più agguerriti Cesare De Stefani dell'Osteria senz'Oste di Guia di Valdobbiadene. «Se questo sistema è stato concepito per semplificare la contabilità ecco il risultato: un metro e mezzo di carta da stampare ogni giorno alla chiusura della cassa». Per De Stefani non è questa la strada giusta. «Come salvare i piccoli negozi, i casoin e tutte le attività? Defiscalizzandole, non soffocandole imponendo loro sistemi telematici di trasmissione dati magari in luoghi dove non c'è copertura internet. Questa e' vessazione. Scommetto che se chiedessimo i dati di quante attività hanno chiuso dall'inizio dell'anno sono sicuro che siamo nell'ordine del 10%. Perchè i piccoli non vengono lasciati in pace? Quanto può evadere un'edicola che per arrotondare magari mi vende un paio di calzini, dei bottoni, o un sacchetto di elastici?».

Pio Dal Cin

