LE CONTROMISURE

TREVISO Test rapidi per evitare che nelle scuole scoppi il caos. È l'arma individuata dall'Usl della Marca per rendere gestibile il nuovo anno scolastico. Quello che partirà a settembre sarà uno dei più difficili in assoluto: c'è il timore che al primo starnuto, al primo colpo di tosse e alle prime linee di febbre tutti corrano a pensare al coronavirus. Si allunga lo spettro della psicosi. Ed è proprio per questa ragione che l'azienda sanitaria ha già iniziato ad attrezzarsi. Nessuno vuole nemmeno pensare all'ipotesi di classi isolate di continuo. «Andremo a controllare tutti i casi sospetti, come facciamo già adesso fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl se uno studente dovesse risultare positivo, poi, non verrà fermata tutta la classe. La nostra task force entrerà in azione immediatamente eseguendo i test rapidi per il coronavirus su tutti i compagni. Se gli esiti saranno negativi, la classe potrà subito continuare a svolgere le normali attività, senza limitazioni».

RAPIDITÀ

I test rapidi in questione sono quelli sperimentati proprio dalla Microbiologia del Ca' Foncello. I risultati arrivano nel giro di sette minuti. Ma bastano anche pochi secondi in caso di carica virale elevata. Adesso si sta attendendo che l'istituto di riferimento nazionale Spallanzani concluda le prove necessarie per la validazione definitiva. La Microbiologia di Treviso, poi, ha costantemente allargato la potenza di fuoco anche dei tamponi, al momento l'unico test valido per la diagnosi vera e propria. Oltre agli screening nell'ex Serena, oggi si sta lavorando per evidenziare eventuali altri contagi tra le persone entrate in contatto con i richiedenti asilo all'esterno nel centro di accoglienza. Sono quattro i casi già noti. Sono risultati positivi due colleghi di lavoro di alcuni migranti dell'ex caserma: uno in un'azienda di Treviso e l'altro in un'azienda di Oderzo. Sono 130 le persone già controllate nei luoghi di lavoro frequentati dai richiedenti asilo. E le verifiche continuano. C'è poi il caso del migrante gambiano arrestato dopo aver scatenato il caos nell'infermeria dell'ex Serena. Quest'ultimo è risultato positivo nel carcere di Santa Bona, dove si trova in isolamento. I sei agenti che avevano avuto a che fare con lui sono tutti risultati negativi. L'ultimo caso riguarda il giovane profugo del Bangladesh che viveva in un appartamento nel centro di Roncade. E' stato trasferito nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto. La buona notizia è che 24 migranti e 2 operatori entrati in contatto con lui sono tutti risultati negativi.

CASE DI RIPOSO

L'altro fronte resta quello delle case di riposo. C'è un nuovo contagio nel centro Cosulich di Casale sul Sile, già teatro del primo grande focolaio in una struttura per anziani della Marca. Un ospite è risultato positivo ed è stato subito isolato. La macchina dei controlli si è messa in moto immediatamente. Ieri tutte le persone che vivono e gravitano nella struttura di Casale sono state sottoposte a tampone. E non è emersa nemmeno una positività. Di pari passo, il focolaio esploso nella casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo si è dimezzato. Sono rimaste positive 6 persone: quattro anziani e due operatori. Mentre si è spento l'allarme riguardante la casa di riposo Civitas Vitae di Vedelago. Qui era risultata positiva un'operatrice. Era emersa subito la possibilità che il contagio fosse avvenuto all'esterno. Per precauzione, però, l'Usl della Marca ha eseguito i tamponi a tutti gli ospiti e a tutto il personale. I risultati hanno evidenziato che nessuno è stato colpito dal coronavirus. Infine, i rientri dall'estero vengono sempre seguiti con la massima attenzione. Nel frattempo, il covid prende di mira anche i giovani: a Vittorio Veneto, tra le 5 persone risultate positive, ci sono anche un 19enne, un 20enne e un 26enne.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA