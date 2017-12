CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CLASSI GHETTOTREVISO «Servono nuovi criteri per ridistribuire gli alunni nelle scuole della città in modo che non ci siano classi con soli stranieri». Anna Caterina Cabino, assessore all'Istruzione della giunta Manildo, detta la linea. Il 9 gennaio incontrerà la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale e i prèsidi di Treviso. Per mettere a punto una strategia. «Una volta le famiglie avevano una scuola di riferimento in base alla zona di residenza dice Cabino adesso sono libere di scegliere l'istituto dove iscrivere i figli. Ma...