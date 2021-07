Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE CIFRETREVISO Sono oltre 1.200 gli insegnanti e gli addetti delle scuole trevigiane che non si sono ancora vaccinati contro il coronavirus. Esattamente 1.260, per la precisione. Il bilancio è stato tracciato dall'Usl della Marca guardando all'inizio del nuovo anno scolastico, fissato per il 13 settembre. La campagna anti-Covid dedicata ai docenti è partita già dalla fine dello scorso febbraio. Da quel momento l'azienda sanitaria ha...