TREVISO L'aeroporto di Treviso tra le priorità in tema di infrastrutture per il Nordest del nuovo governo. Se la caduta dell'esecutivo Conte ha segnato un nuovo rallentamento per il benestare definitivo al masterplan del Canova, la prossima compagine dovrà riprendere al più presto il dossier insieme ad altre opere urgenti per il Veneto. È l'invito- auspicio del presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza: «Il governo uscente aveva inserito tra le grandi opere per il Veneto solo il tratto di alta velocità fino a Verona. Il nuovo esecutivo dovrà senza dubbio riprendere in mano quel capitolo: se ascolterà le indicazioni della Regione e del mondo economico, dovrà mettere tra le varie priorità anche il piano per lo scalo di Treviso, insieme, ad esempio, all'autostrada tra S. Donà e Portogruaro, al casello di San Michele di Piave, al fondamentale sbocco a Nord, per sgravare il Brennero». Il numero uno dell'ente camerale, del resto, da sempre sostiene il ruolo cruciale dell'aeroporto: «In primis, per un sistema produttivo come quello trevigiano, ma anche, ad esempio, al servizio del Bellunese, soprattutto in vista delle Olimpiadi invernali 2026, o del bacino vicentino, dato che con la nuova Pedemontana sarà facilmente raggiungibile da quell'area».

A proposito dell'esecutivo in formazione, i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori della Marca guardano con speranza all'insediamento di Mario Draghi a Palazzo Chigi, per risolvere rapidamente l'impasse politica e affrontare le molte urgenze del Paese. «Scelta credibile e convincente - sottolinea Pozza - Mi auguro che Draghi sciolga la riserva per vederlo subito al lavoro soprattutto nella questione del Recovery fund che ora, sarà certamente in buone mani». Quanto all'agenda di governo, Pozza indica «il rilancio dell'economia attraverso le imprese italiane. Non certo con aiuti a pioggia, come è stato sno ad ora, ma con aiuti ritagliati per il ruolo strategico che hanno le pmi per l'economia italiana».

Anche Federico Capraro, leader di Confcommercio Treviso, è moderatamente fiducioso sugli sviluppi della crisi: «Mario Draghi, se verrà confermato, è sicuramente la figura di maggior spessore che in questo momento il nostro Paese può esprimere. Ne ho apprezzato la caratura nel mio profilo Linkedin ben 5 mesi fa. Ci auguriamo che venga messo nelle condizioni di lavorare al meglio e di traghettare l'Italia verso l'uscita dalla pandemia e dalla crisi. La politica ha dimostrato di non essere in grado di risolvere l'emergenza in cui siamo. Ora serve un Governo istituzionale, in grado di porre in atto misure altrettanto straordinarie e interventi speciali per far uscire tutti, e in particolare il terziario, un settore letteralmente terremotato dalla grave crisi e dalla pandemia».

Pure per Mauro Visentin, segretario provinciale della Cgil, l'ex numero uno della Banca d'Italia e della Bce, può dare un apporto di credibilità a livello europeo. Il sindacalista, però, pone anzitutto una questione di contenuti: «Nel 2011 sono stati chiesti lacrime e sangue a pensionati e lavoratori. Oggi per i sacrifici bisogna guardare altrove. Se si va in questa direzione daremo il nostro sostegno, se invece si punta a tagli lineari e salvaguardia delle élite non ci staremo». Sull'incarico all'ex banchiere centrale, interviene anche il sindaco di Treviso, Mario Conte: «Draghi è senza dubbio autorevole e capace, al di là dei nomi, però, sono fondamentali i contenuti. Sono convinto che se Salvini e Draghi troveranno un'intesa sui programmi dei prossimi due anni, il sostegno della Lega non mancherà». Tra questi contenuti anche l'autonomia? «Come ricorda sempre il presidente Luca Zaia e come hanno ribadito i cittadini veneti, l'autonomia può essere la soluzione a tanti problemi di questo Paese. Visto che nel 2009 Draghi si era dimostrato favorevole a questa proposta, spero possa prenderla seriamente in considerazione».

