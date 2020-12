LE CASE DI RIPOSO

CROCETTA Sono 18 gli anziani risultati positivi al coronavirus mancati nella casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta nel corso del focolaio partito il 21 ottobre. A rivelarlo è il presidente della struttura, Marco Tappari. Nonostante i momenti complessi, il centro ha sempre mantenuto la linea della massima trasparenza. E continua in questo senso anche adesso che il focolaio è ormai definitivamente rientrato. Nell'ultimo mese e mezzo la casa di riposo, che nella prima ondata non era stata toccata dal Covid, è arrivata a registrate un picco di 92 contagi: 68 anziani e 24 operatori. Ora si vede la luce. Attualmente sono tre gli anziani ospitati nel reparto Covid allestito nella struttura. Più altri due ricoverati in ospedale. E a questi si aggiungono 4 operatori ancora in isolamento domiciliare perché positivi o contatti di casi positivi.

I TAMPONI

«All'inizio avevamo registrato solo il contagio di un ospite. Nessun operatore era risultato positivo. All'epoca i tamponi venivano fatti ogni 20 giorni. E questo porta a pensare che il virus sia entrato attraverso una persona che senza saperlo si è contagiata, non ha sviluppato sintomi e nel giro di 20 giorni è tornata negativa fa il punto Tappari in questo periodo abbiamo fatto il massimo. Il nostro piano di sanità è arrivato a soddisfare il 98,4% delle richieste. C'è stato un momento di difficoltà in corrispondenza del picco di contagi tra il personale. Ma in quei dieci giorni i servizi sono stati comunque garantiti grazie al personale andato in pensione negli ultimi due anni che si è messo a disposizione». Nonostante il coronavirus, il numero complessivo dei decessi non ha registrato una vera e propria impennata. Nel 2018 in Villa Belvedere erano mancati 40 anziani. Nel 2019 erano stati 38. Quest'anno si è complessivamente a 45. «Dietro a questi numeri ci sono delle persone e delle famiglie che soffrono specifica il presidente sono però utili per capire che non si è nelle condizioni di dire che ci sono stati 18 decessi causati in modo diretto dal coronavirus». La casa di riposo di Crocetta ha anche consentito ai familiari degli anziani che erano nel reparto Covid di dar loro un ultimo saluto nei casi di fine vita. «Abbiamo seguito un protocollo che prevedeva tamponi, bardature e una seguente quarantena di sette giorni spiega Tappari abbiamo rispettato tutte le regole cercando di non perdere di vista il lato umano». Alla fine sono entrati dieci familiari. E nessuno è poi risultato positivo al Covid. Per un focolaio che si spegne, però, ce ne sono altri che stanno divampando.

L'ALLARME

A livello generale, l'allarme coronavirus nelle case di riposo è sempre più pesante. Ad oggi sono 790 le persone contagiate tra le 54 strutture trevigiane. Nell'ultimo mese gli anziani contagiati sono quasi triplicati: si è passati da 196 a 548 ospiti positivi. Più 242 operatori risultati a loro volta colpiti dal virus. Nel centro anziani casa Mozzetti di Vazzola dal 15 novembre ad oggi hanno perso la vita 10 anziani risultati positivi al Covid. Fortunatamente i contagi stanno rientrando. L'ultimo aggiornamento ha evidenziato 13 positivi tra gli ospiti (due ricoverati). Una decina di decessi sono stati registrati anche nella casa di riposo Marin di Ponte di Piave. Si aggiungono ai 5 anziani mancati all'Israa di Treviso dopo essere risultati positivi al coronavirus. E ad almeno 3 che hanno perso la vita nel focolaio scoppiato nella casa di riposo Guizzo Marseille di Volpago, dove si è arrivati a contare 117 contagi: 78 anziani e 39 operatori. «Ora qualcuno dovrà rendere conto di quello che è successo in questa struttura sottolinea Lucio Modini, consigliere comunale di opposizione a Volpago ci sono aspetti da chiarire. Noi siamo stati toccati direttamente anche come famiglia: un nostro parente era ospite della struttura, è risultato positivo al Covid e si è spento dopo il ricovero nell'ospedale di Montebelluna. Nei dieci giorni prima del trasferimento in ospedale abbiamo provato in ogni modo a metterci in contatto con lui. Ma non c'è stato nulla da fare. E purtroppo non si tratta di un caso isolato». (m.f.)

