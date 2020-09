COMMERCIO

TREVISO Dietro il banco in piena emergenza lockdown con il lavoro raddoppiato, la paura del contagio sempre in agguato, le mani legate dall'impossibilità di poter rinforzare il personale e con una funzione sociale venuta per la prima volta del tutto a galla. Insieme ai sanitari e ai volontari sono i piccoli negozi e le botteghe di vicinato la categoria alla quale in tanti si sentono in dovere di dire grazie. E a tirare le somme di quel che è rimasto di buono della Fase uno del tempo dell'emergenza Coronavirus si sono dati appuntamento mercoledì sera presso la residenza Claudia Augusta a Silea gli alimentaristi di Confcommercio della provincia di Treviso panificatori, alimentari, ortofrutta e macellai - con una nutrita rappresentanza di un centinaio di piccole imprese e i maggiori rappresentanti della categoria.

I NEGOZI DI VICINATO

Uno stop necessario per mettere a fuoco tutte le piccole grandi azioni di welfare profuso in piena pandemia. Con la funzione sociale propria dei piccoli negozi di vicinato sotto casa portata per la prima volta dall'emergenza del tutto allo scoperto. Ma anche per fare il punto del periodo che da qui all'autunno ci aspetta di convivenza con il virus: «L'emergenza ha evidenziato il valore del negozio di prossimità spiega Federico Capraro, presidente provinciale di Confcommercio . Valore intorno al quale si costruiscono le politiche di pianificazione del territorio. Oggi il richiamo dei centri storici svuotati dall'emergenza sono diventati l'attrattiva intorno alla quale costruire una logica di comunità». La palla di una partita che mira a riportare al centro il ruolo sociale proprio delle piccole botteghe di prossimità ora passa alla politica. Per mettere in evidenza la vocazione al welfare connaturata nel piccolo commercio del settore alimentare: «Con l'emergenza Covid i negozi di vicinato si sono riscoperti investiti del ruolo di lavoro di utilità sociale, con impegno e rispetto spiega il presidente regionale di Confcommercio, Giuseppe Bertin che con gli occhi puntati alla ripartenza ha presentato ieri una lettera programmatica della categoria ai candidati alle prossime elezioni regionali . Chiediamo un tavolo di confronto stabile tra Governo e Regione per ascoltare le imprese e dare loro risposte serie».

SOLIDARIETA'

Sono tante le piccole grandi storie in arrivo dalle botteghe di vicinato della Marca che hanno saputo tenere duro, non cedendo alla paura. Facendo i salti mortali per la consegna delle borse della spesa. O semplicemente per raccogliere gli ordini per la prima volta on line: «Nel periodo del lockdown tanti anziani non potevano avere i familiari e così ci siamo organizzati per portare loro a casa la spesa racconta Olivia Brugnaro, titolare di una macelleria a Oderzo Da sole c'erano persone senza contanti e senza bancomat. Per loro abbiamo svolto a tutti gli effetti una funzione sociale. Per chi aveva bisogno di aiuto siamo stati capaci di tessere relazioni». E sono circa un migliaio i piccoli alimentaristi della Marca trevigiana. Basta una lettera di augurio di buona Pasqua inviata da due clienti durante il lockdown a una piccola bottega alimentare del trevigiano per raccontare in poche parole il legame speciale che lega i piccoli commercianti e i clienti: «In un momento come questo sapere che ci siete sempre con il consueto sorriso fa sembrare tutto un po' più normale. Grazie per il vostro lavoro e la pazienza. Il rispetto, la solidarietà e l'aiuto reciproco ci salvano».

Alessandra Vendrame

