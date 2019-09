Le bombe costruite con la polvere dei fuochi d'artificio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINITREVISO Uscivano in bicicletta quando già era buio, e poi, nel corso della notte, da qualche parte, saltava in aria uno sportello bancomat. Non si trattava di una coincidenza: i fratelli Johnny e Jody Garbin, quest'ultimo l'artificiere della banda, usavano infatti questa strategia per evitare controlli ed eludere la possibilità di farsi intercettare prima e dopo i colpi. Nessuna macchina usciva o entrava dal campo nomadi di Ponzano. L'appuntamento con i complici, Emanuele Garbin e Maicol Major, avveniva però sempre nello stesso...