LA SFIDA

CROCETTA Prosecco Doc Rosè e maxi formati in autogrill: così Villa Sandi reagisce alla pandemia incrementando il fatturato. Avrebbe dovuto essere un autunno di record. E invece la nuova ondata di contagi ha di nuovo messo in sofferenza il mercato dell'hotellerie e della ristorazione, non risparmiando il vino. Però differenziare aiuta sempre. «È una contingenza nuova anche per noi- spiega il presidente Giancarlo Moretti Polegato- nella quale ci sono state non poche sorprese. Alcune delle quali positive».

IL LANCIO

La prima era in parte scritta. Il debutto del Prosecco Doc Rosè in ottobre ( e in novembre per il mercato estero), atteso dai buyers che avevano già prenotato il milione di bottiglie prodotte dal brand, ha registrato il sold out. L'altra sorpresa viene dai consumi in autogrill, dove sia in mescita sia in bottiglia il prosecco del marchio cresce. «Il traffico su ruota è aumentato considerevolmente e le vendite in autogrill ci hanno sorpreso. I grandi formati creati per la linea Autogrill sono cresciuti in maniera netta e questo ha contribuito alla tenuta delle vendite» spiega Polegato.

CONNUBIO VINCENTE

Rosa provenzale, un retrogusto tannico e la freschezza che contraddistingue i frizzanti del marchio, ecco il Prosecco Rosè. Villa Sandi ha prodotto 1 milione di bottiglie in parte destinate all'Horeca (Villa Sandi) e le bottiglie che andranno nella grande distribuzione col marchio La Gioiosa. «Abbiamo potuto esordire sul mercato con tempestività perchè da tempo possediamo anche vigneti impiantati a Pinot Nero. La nuova bollicina rosa è frutto del matrimonio tra due vitigni: la varietà autoctona trevigiana Glera, con cui si produce il tradizionale Prosecco DOC, e il Pinot Nero, uva internazionale particolarmente vocata alla spumantizzazione, vinificata in rosso e presente in una percentuale compresa tra il 10% e il 15%, che conferisce allo spumante il caratteristico colore rosa tenue. La rifermentazione, che avviene in autoclave secondo il metodo Charmat, dovrà rispettare una durata minima di 60 giorni, dopo di cui avverrà l'imbottigliamento.

LE PREVISIONI

La seconda annata del Rosé, ottenuta dalla vendemmia 2020 e in vendita a partire dal 2021, potrebbe valere per Villa Sandi due milioni di bottiglie, pari al 10% della produzione di Prosecco Doc del gruppo. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, quello del Rosé sarà del 10% maggiore rispetto al prezzo del Prosecco Doc. I Paesi che si sono dimostrati più sensibili al nuovo Rosé sono gli stessi che hanno innescato il boom internazionale del Prosecco, in particolare Regno Unito, Stati Uniti e Nord Europa.

Elena Filini

