Le bacchette da batterista e una rosa in mille a San Nicolò per l'addio a Maki

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOTREVISO Con lui per sempre le sue bacchette, il borsello con gli attrezzi da lavoro e una rosa bianca arrivata appositamente da Ibiza. Così è stato salutato ieri mattina Massimo Maki Borsato. Le bacchette della batteria, per il suo amore per la musica. Gli attrezzi di lavoro per ricordare il tecnico e macchinista teatrale. E la rosa a dire il bene che in molti e non solo in Italia gli hanno voluto. A San Niccolò insieme al fratello Andrea e allo zio Mario Borsato, tutta la città. Il Teatro comunale al gran completo, i negozianti di...