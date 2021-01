LE ATTIVITÀ

ODERZO Correre all'aria aperta, sulle piste di atletica degli stadi. È una delle pochissime attività sportive che possono essere praticate. Si fa all'esterno, non c'è pericolo di assembramenti. La Nuova Atletica 3Comuni, società molto attiva nel settore e nota per l'organizzazione della corsa competitiva internazionale Oderzo Città Archeologica, ha dato nuovo sprint alle proprie iniziative. È di questi giorni la proposta di nuovi corsi che vengono attuati in quattro comuni: a Oderzo sulla pista di atletica dello stadio Opitergium, a Motta di Livenza allo stadio Luigino Samassa, a Cimadolmo allo stadio Antonio Luca e infine a Ponte di Piave allo stadio Paolo Tumiotto. «Sono bravi i nostri allenatori dice il coordinatore tecnico Piero Martin - Si sono occupati di tutto, dall'organizzazione dei corsi fino alla grafica dei volantini. L'atletica è una delle pochissime attività sportive praticabili».

LE FASCE D'ETÀ

In totale ci sono 9 allenatori per 4 campi. A Ponte di Piave i corsi sono rivolti alle fasce d'età dai 6 fino ai 23 anni: esordienti, ragazzi, cadetti e assoluti. A Cimadolmo invece gli istruttori della Nuova Atletica 3Comuni li propongono per i ragazzi dai 6 ai 15 anni: esordienti, ragazzi, cadetti. A Motta di Livenza dai 6 ai 18 anni: esordienti, ragazzi, cadetti, allievi e juniores. A Oderzo l'obiettivo è di coinvolgere pure gli adulti, non ci sono limiti di età. Accanto alle categorie esordienti, ragazzi, cadetti, allievi, juniores, assoluti, si aggiungono i master e i gruppi di cammino; questi ultimi da definire in base al numero di iscritti. Informazioni anche sulla pagina Fb della società, che è nata nel 1971 ed è presieduta da Francesca Ginaldi.

L'INVITO

«L'invito è rivolto a tutti, ci sono molte attività sportive ferme - dice la presidente Ginaldi -. Noi invece possiamo operare». Il 2020 è stato molto pesante per tutte le attività rivolte a un pubblico vasto. Annullata la corsa internazionale Oderzo Città Archeologica, come pure la terza edizione della Notte Rosa, la non competitiva notturna dedicata alle donne che era stata prevista per luglio, per non parlare di diversi altri eventi. Adesso, con le giornate che si sono allungate, correre all'aperto diventa più allettante. «Contiamo soprattutto sulla collaborazione dei genitori, mandino i loro figli a praticare atletica» sottolinea la presidente. La società poi si è dotata di un proprio protocollo Covid, con un registro elettronico presenze in modo da rendere disponibili in tempo reale i dati, vuoi mai che si verificasse un caso di contagio. Ci sono quote agevolate per i ragazzi che praticavano altri sport e che han dovuto sospendere.

Annalisa Fregonese

