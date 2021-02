«Sembrano pericoli e distorsioni distanti da noi, ma poi influenzano anche i mercati, il lavoro, il costo dei prodotti, la sicurezza di imprese e famiglie». Interviene così Antonio Maria Ciri, direttore di Coldiretti Treviso, sulle notizie di pericolose infiltrazioni mafiose nell'agroalimentare. «L'ortofrutta è sottopagata agli agricoltori su valori che non coprono neanche i costi di produzione, ma i prezzi arrivano a triplicare dal campo alla tavola anche per effetto delle infiltrazioni della malavita che soffoca l'imprenditoria onesta e distrugge la concorrenza e il libero mercato» continua Ciri. Le mafie, secondo Coldiretti, operano attraverso furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, o con il cosiddetto pizzo anche sotto forma di imposizione di manodopera o di servizi di trasporto o di guardiania alle aziende agricole, danneggiamento delle colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, caporalato e truffe nei confronti dell'Unione europea. Ma precisa Coldiretti viene condizionato anche il mercato della compravendita di terreni e della commercializzazione degli alimenti stabilendo i prezzi dei raccolti, gestendo i trasporti e lo smistamento, il controllo di intere catene di supermercati e ristoranti sviluppando un business stimato in oltre 24,5 miliardi di euro dall'Osservatorio Agromafie.

