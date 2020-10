I CONTROLLI

TREVISO Vanno da 150 a 3.600 euro le sanzioni amministrative elevate dagli agenti della polizia locale trevigiana nei confronti dei titolari di quattro bancarelle del mercato di piazzale Burchiellati, tutti di origine straniera, per lo più bengalesi e nordafricani. Un controllo congiunto eseguito martedì con il supporto dei tecnici dell'Ispettorato del lavoro ha infatti portato a galla diverse irregolarità legate al personale impiegato per la vendita, composto di uomini e donne anch'essi stranieri e tutti maggiorenni. Tra lavoratori a nero, mancanza di contratti, assenza di permessi di soggiorno e documentazione incompleta sono piovute diverse multe salate. Provvedimenti scaturiti grazie a una lunga serie di servizi mirati condotti dai vigili urbani, che proseguiranno anche per tutto il prossimo periodo concentrandosi sul mercato settimanale del martedì e del sabato.

LE CRITICITÀ

«Gli agenti che costantemente vigilano durante lo svolgimento del mercato sono stati colpiti dai continui cambi di personale di alcune bancarelle spiega il comandante della polizia locale Andrea Gallo. Di settimana in settimana i volti dietro ai banconi erano sempre diversi. Per questo è stato allestito un servizio congiunto con l'ispettorato del lavoro, che ci ha portato a controllare una decina di ambulanti che abitualmente stazionano fra piazzale Burchiellati e borgo Mazzini». Sebbene tutte le attività fossero autorizzate, quattro titolari sono stati sanzionati. Il primo aveva messo al lavoro un connazionale irregolare perché privo del permesso di soggiorno e un altro che non era mai stato regolarmente assunto e dunque di fatto lavorava in nero. Elementi che gli sono valsi due multe rispettivamente di 3.600 e 1.800 euro. Più limitate quelle che hanno colpito altri tre titolari di società. Dovranno sborsare tra 150 e 500 euro per non aver segnalato all'Inail l'impiego di lavoratori familiari, per aver registrato del personale dichiarando dati inesatti e per non aver redatto le necessarie lettere di assunzione. A uno di loro viene anche contestato di aver costretto i dipendenti a lavorare molte più ore di quante ne dichiarasse.

I SERVIZI

«I controlli sono stati apprezzati da tutti i commercianti ambulanti che esercitano nell'area, anche se non avevamo ricevuto segnalazioni dirette circa presunte irregolarità aggiunge il comandante Gallo. Lo sfruttamento lavorativo e il lavoro nero sono, oltre che mancanze di tutela per i dipendenti, anche una pericolosa fonte di concorrenza sleale, che penalizza chi segue le regole. Per questo le verifiche al mercato saranno periodiche e sistematiche nei prossimi periodi».

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

