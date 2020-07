L'OPERA

TREVISO Da lunedì riprendono i lavori per la messa in sicurezza del rio Fuin per evitare gli allegamenti del quartiere. Un'opera importante, che creerà però qualche difficoltà di parcheggio al cimitero.

IL CANTIERE

«Grazie al bacino di laminazione adesso il rio Fuin porta 700 litri d'acqua al secondo, dopo l'intervento saranno duemila» spiega l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese. Dopo aver scavato nella zona esterna al cimitero (dalla tangenziale fino a via Zermanesa), lunedì si partirà con la realizzazione di un tombotto sotterraneo che deve passare dal Terraglio, entrare nel viale principale del cimitero, girare a sinistra ed entrare nel bacino di laminazione in un'area in parte da espropriare. Procede dunque il maxi intervento per salvare dalle alluvioni i quartieri a sud del centro storico. L'intervento costerà circa 1,5 milioni di euro e i lavori al via lunedì ne rappresentano il punto nodale, quello che riguarda l'area del Terraglio. «Gli interventi sono partiti lungo il Fuin a maggio continua Zampese per la parte che interessa il Terraglio al posto del progetto iniziale, che aveva previsto la circolazione a senso alternato, stiamo studiando una soluzione non impattante e di breve durata». Il progetto comprende l'escavazione di tratti del rio Fuin per aumentarne la sezione e la portata tramite l'innesto di nuove condotte sotto la strada Terraglio e via Zermanese oltre a interventi di risagomatura dei tratti dove il corso d'acqua scorre su canaletta, in modo da rendere più efficiente tutto il sistema di scarico delle acque piovane della zona Ghirada e San Lazzaro.

LA DURATA

L'intervento durerà fino a fine di luglio, ma Ca' Sugana assicura che i disagi saranno minimi. «Con la polizia locale abbiamo fatto in modo che non vi siano interferenze, ci sarà il deposito del cantiere ma ci sarà comunque un'area parcheggio». Qualcosa tuttavia cambierà per l'accesso al cimitero: nell'area a lato della Floricoltura Barbazza sarà istituito il divieto di sosta con rimozione e sarà ristretta la strada d'ingresso al campo santo. Sarà comunque garantito il regolare transito veicolare diretto al cimitero maggiore, in particolare quello dei cortei funebri in condizioni di assoluta sicurezza.

E.F.

