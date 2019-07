Lavori a varco Caccianiga sul Put ancora lunghe code

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CANTIERETREVISO Rallentamenti al traffico veicolare e code lungo il Put. Quella di ieri è stata un'altra giornata di disagi per gli automobilisti che dovevano entrare in città e si sono trovati imbottigliati nel traffico della circonvallazione esterna. Questa volta la colpa è riconducibile ai tanti cantieri avviati in centro storico in questi ultimi giorni. Alcuni urgenti, altri programmati da tempo dall'amministrazione comunale, i lavori ai sottoservizi e asfaltature hanno portato alla chiusura di strade, deviazioni e blocco di Varco...