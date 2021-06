Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA POLEMICATREVISO «Neanche un soldo proveniente dal capitolo dei Lea è stato speso per finanziare la Scuola di Medicina a Treviso. C'era un giudizio in corso e, quindi, non sarebbe stato nemmeno possibile dal momento che eravamo vincolati all'attesa della lettura da parte della Corte Costituzionale del provvedimento». Così l'assessore regionale alla Sanità e ai Servizi sociali, Manuela Lanzarin, chiarisce la questione dei fondi...