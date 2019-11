Ladro seriale arrestato dai carabinieri in un mese colpi ai bar per 50mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINECONEGLIANO Scaltro e preciso ha compiuto una serie di furti ai danni di decine di esercizi commerciali, accumulando, in un mese e mezzo, un bottino da 50mila euro. Lo hanno arrestato i carabinieri della compagnia di Conegliano, guidata dal maggiore Fabio Di Rezze, in collaborazione con le stazioni di Villorba, Spresiano e Nervesa della Battaglia. L'uomo, 43 anni, italiano, residente fuori provincia, disoccupato, con alle spalle precedenti per furto, è finito in manette a conclusione di una serrata indagine degli uomini dell'Arma. Il...