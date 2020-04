AL CAMPOSANTO

TREVISO Carlo scende dalla bicicletta. È oltre la settantina, ma il fisico regge. «Sono venuto a cercare i miei amici mancati a causa del coronavirus. Non ho neppure potuto salutarli. Voglio farlo adesso». Laura ha portato i fiori dal giardino di casa e li sta piantando. «Fiori secchi a Valter non ne metto, e immaginavo fosse tutto secco. Magari un giro con le canne si poteva anche fare. Ma non importa. Quello che conta è essere qui» conferma con le lacrime agli occhi. A San Lazzaro la processione dei parenti è rispettosa della sicurezza. E, gentile. Portano fiori, hanno spugne per lavare la polvere di due mesi di incuria. I loro gesti minimi, quello strano pellegrinaggio con guanti e mascherina. Ma si è ricomposto il legame tra il mondo dei vivi e quello dei defunti. Treviso ha organizzato tutto in un pomeriggio. E molti altri comuni hanno seguito l'esempio. Chi invece non aveva mezzi e dipendenti in grado di rispondere in maniera emergenziale ha rimandato alla prossima settimana. Diventando il bersaglio di critiche.

LA POLEMICA

«Lo so, la polizia locale è stata bersagliata di telefonate, e molta gente ha manifestato il suo dissenso davanti ai cancelli chiusi. Ma c'è una grammatica istituzionale, e il presidente Zaia non può sempre fare gli annunci in conferenza stampa dimenticando di informare i sindaci-polemizza Rossella Cendron, sindaco di Silea- io capisco i cittadini delusi. Ma non è così che funziona. Devono darci il tempo di organizzarci. Quindi confermo che noi apriremo lunedì». Chiusi (con polemica) anche i cimiteri di Riese e Preganziol. Riese ieri ha dato come data di riapertura martedì 28 aprile. «Noi stiamo valutando cosa sia meglio fare- spiega invece Paolo Galeano- date non ne do ancora, stiamo approfondendo il documento della Regione». All'indirizzo del sindaco sono piovute pesanti critiche. «Me lo aspettavo, ma non si agisce così. Non si possono emanare ordinanze a poche ore dalla messa in atto. Perchè poi la responsabilità ricade su di noi». A Roncade Pieranna Zottarelli di fatto non ha mai chiuso il cimitero. Consentendo, scortati dalla polizia urbana, ai parenti soprattutto delle vittime Covid-19, di poter dare un saluto ai propri cari. A Spresiano infine, Marco Della Pietra aveva emesso in proprio un'ordinanza il 23 aprile per aperture contingentate. «Ordinanza di fatto superata dalle parole di Zaia- conferma- per cui da ieri via libera all'apertura senza contingentamento».A Monastier cmitero chiuso.

LA COMMOZIONE

A Treviso la prossima settimana verranno comunque effettuati gli interventi di sanificazione e manutenzione programmati. Ieri pomeriggio i cestini esplodevano di fiori e piante secche, e la vendita all'ingresso principale ha avuto un'affluenza imprevista. «Ho trascorso la quarantena lavorando in un Covid ospital- racconta all'ingresso il dottor Piero Baroli- avevamo capito che sarebbe caduto il divieto. Ne ho approfittato per venire a salutare mia moglie. Mi da conforto essere qui». La signora Laura sta armeggiando sulla tomba di Valter. «Mio marito era marmista, per questo pulisco sempre bene la tomba. So che ci terrebbe». Carlo Zanatta sta scopando l'uscio della tomba di famiglia. «Avevamo due ricorrenze importanti, che purtroppo non abbiamo potuto ricordare». Marziano in bicicletta si dirige verso il loculo di mamma e papà. «Dovevo chiamarmi Massimiliano ma mio padre ha fatto troppa festa per la mia nascita. Un vero patatrac all'anagrafe. Mi mancava venire da loro». Silvana sistema un delicato mazzo di campanule. «Mi sono commossa quando ho rivisto la foto della mamma».

