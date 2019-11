Laboratorio cinese invaso dal fumo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Pentola a fuoco: paura nella cucina di un capannone gestito da cittadini cinesi ma il pronto intervento dei vigili del fuoco di Castelfranco ha scongiurato il peggio. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Riese. L'episodio è successo ieri pomeriggio verso le 15,30 quando all'interno di un capannone in via Busta ad Altivole, gestito da cittadini di origini cinesi, si trovavano il proprietario di 46 anni e la moglie. Avevano lavorato tutta la mattinata e anche il primo pomeriggio per terminare un lotto di abbigliamento pronto per la...