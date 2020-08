LA VISITA

TREVISO «Tutti i segretari nazionali delle forze politiche che mi sostengono devono venire con me e il professor Calò alla caserma Serena: questa è una vergogna nazionale. Devono prendersi l'impegno di cambiare». Arturo Lorenzoni, candidato governatore per il centrosinistra, si mette proprio di fronte al centro d'accoglienza presidiato da polizia e carabinieri e lo indica: «La ex caserma Serena è il simbolo di quello che non vogliamo e che non avremmo mai voluto vedere. È il simbolo di una cattiva gestione del problema Covid e più in generale della cosiddetta integrazione. Si fa un uso strumentale della pandemia e noi siamo chiamati a denunciare queste cose». Accanto a lui ci sono Rachele Scarpa, candidata alle regionali per il Pd, Antonio Calò bandiera dell'accoglienza diffusa, Luigi Calesso e Sossio Vitale, anche lui in corsa per le regionali, in rappresentanza della civica Il Veneto che Vogliamo. E la bocciatura per l'attuale sistema d'accoglienza è nettissima.

L'ALTERNATIVA

«Esiste - ha proseguito Lorenzoni - un modello diverso di vera accoglienza. È il modello di chi l'ha fatta come Antonio Calò, questo che vediamo alla Serena va contro la vera accettazione ed è nemico della vita umana». «Qui oggi - ha continuato l'ex vice sindaco di Padova - siamo tutti chiamati ad aprire gli occhi. Il modello che funzione sono gli Sprar e l'accoglienza diffusa, questa è la strada da percorrere. Senza, peraltro, costruire mostri perché quello è un gioco in cui non ci guadagna nessuno». Per Lorenzoni l'esempio resta quello di Calò, che propone da anni di portare nei comuni gruppetti molto ristretti di richiedenti asilo in modo da facilitare l'integrazione. E Calò, sull'attuale gestione dell'accoglienza, non le manda di certo a dire: «Questo è solo il frutto di scelte politiche, senza badare ai risultati. Una soluzione alternativa è sempre possibile, lo Sprar sarebbe stata la soluzione migliore. Quando è stato ridotto il contributo per ogni richiedente asilo, nessuno avrebbe dovuto partecipare ai bandi in modo da far capire che quello era un sistema impossibile. Invece si è andati al ribasso. Evidentemente, questo tipo di accoglienza va bene a tutti».

P. Cal.

