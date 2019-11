LA VIOLENZA VOLPAGO «Hanno rubato in una casa sulla presa XI. Hanno rotto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZAVOLPAGO «Hanno rubato in una casa sulla presa XI. Hanno rotto le zampe al cane di grossa taglia che era in cortile. Hanno visto una Bmw blu sfrecciare di corsa». Il messaggio fa capolino in una delle chat sorte in connessione con l'emergenza furti. L'episodio è accaduto venerdì sera a Volpago. Ignoti si sono introdotti in un giardino col chiaro intento di entrare in caso ma si sono trovati di fronte il cane da guardia. Si tratta di un magnifico esemplare di cane Corso, razza docilissima con i padroni, di stazza importante e...