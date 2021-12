LA VIOLENZA

SAN FIOR Cliente di un bar aggredisce la cameriera perchè non vuole esibire il Super Green pass. È successo ieri in un pubblico esercizio all'interno di un grande negozio nella zona commerciale di San Fior. L'uomo, con moglie e figlio, si è seduto al tavolo e ha ordinato le consumazioni. Quando la cameriera, Anna Snitko, è arrivata con il vassoio, ha appoggiato il caffè e ha chiesto di scansionare il Super Green pass. L'uomo ha avuto una reazione violenta. Ha chiesto perchè e poi le ha lanciato addosso la tazzina del caffè alzandosi e trascinando fuori l'intera famigliola.

«Per fortuna che mi sono riparata con la mano altrimenti il caffè bollente mi avrebbe inondato il viso. Ho avuto davvero paura. E ho pianto per lo spavento, ma anche per la rabbia» racconta Snitko, una giovane ragazza che fa la cameriera da alcuni anni e, finora, non le era mai capitato di trovarsi faccia a faccia con la paura. «Ora, penso a cosa potrebbe accadermi nelle prossime settimane. Io devo chiedere il Green pass a chi si siede al tavolo, ma se incontro uno che mi aggredisce e mi picchia?» chiede davvero spaventata. Poi, ricostruisce quei pochi istanti scanditi dalla paura. «Ho chiesto di vedere il Green pass del cliente e lui mi ha domandato perchè lo facevo. Un botta e risposta partito male. Il tono non era rassicurante. Gli ho spiegato che è previsto per legge e che non ero io a deciderlo. A quel punto mi ha tirato addosso la tazzina con il caffè bollente come a dire tienitelo, non lo voglio. La coppia al tavolo di fianco mi ha aiutata e ha preso le mie difese. Ma lui se ne era già andato».

Non è l'unica contestazione relativa al Green pass. A Conegliano, un cliente trovato senza il pass verde è stato multato dalla polizia. Il controllo è avvenuto in un bar di via Carducci dove un uomo stava consumando la sua ordinazione. Ma gli agenti della polizia di Stato, nell'ambito dei controlli a campione in materia di Green pass, sono enyrati anche nel bar di via Carducci, verificando che il cliente ne era sprovvisto. L'uomo è stato sanzionato con 400 euro di multa, come previsto dalla normativa in vigore.

