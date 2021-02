L'ALLARME

TREVISO Oltre 30 casi individuati solo nelle ultime 48 ore: la variante inglese del coronavirus circola stabilmente nella Marca. E due persone sono ricoverate in ospedale. Mentre non sono emersi casi relativi alle varianti sudafricana e brasiliana. Sono questi i primi risultati evidenziati dalla nuova rete messa a punto dal centro di Microbiologia per andare a caccia delle mutazioni del virus. Tra i casi inglesi ci sono anche dei bambini. Ma in una quota che per il momento non viene ritenuta allarmante. Sul piano generale, i contagi sono emersi a livello familiare. In particolare nella zona di Treviso Sud. Due persone sono state trasferite nei reparti Covid. Le altre si trovano in isolamento a casa, al massimo con sintomi leggeri. «La variante inglese circola: non c'è niente da fare spiega Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto gli oltre 30 casi sono emersi dall'analisi dei tamponi eseguiti negli ultimi giorni. Si tratta soprattutto cluster familiari. La variante si distribuisce in modo omogeneo. Su questa base, stimiamo che nella nostra provincia possa esserci un'incidenza del 20% rispetto al totale dei contagi, che è abbastanza elevata».

LO SCREENING

Adesso i tamponi analizzati verranno inviati all'Istituto zooprofilattico per le conferme. Già da ora, però, non ci sono troppi dubbi sull'esito degli approfondimenti. La buona notizia è che almeno per il momento la variante inglese non sembra causare malattie più pesanti. «Per il momento non dimostra una maggiore aggressività dal punto di vista clinico conferma il primario la maggiore contagiosità, invece, è già evidente». Tanto che si pensa che sia stata proprio la variante inglese a causare il picco di contagi registrato nel corso della seconda ondata del coronavirus in particolare nella zona di Asolo. Si cercheranno conferme dirette: «Andremo ad analizzare anche i tamponi che sono stati eseguiti tra novembre e dicembre», rivela Rigoli.

MISURE PIU' STRINGENTI

La prima risposta per provare a contenere la diffusione della mutazione inglese passa per un isolamento ancora più stringente: i casi individuati vengono messi in quarantena per 14 giorni (non dieci) e possono uscire solamente a fronte di un tampone processato in biologia molecolare con esito negativo. Di pari passo, bisogna continuare a vaccinare quante più persone possibile, dato che i sieri sembrano garantire una copertura anche per quanto riguarda questa mutazione. Fino ad oggi l'Usl della Marca ha somministrato 39.977 dosi. Nello specifico, nei primi due giorni della campagna dedicata agli ottantenni (classe 1941) sono state vaccinate 1.818 persone (l'obiettivo è arrivare a 7.500). D'ora in poi il monitoraggio delle varianti sarà costante. Anzi, sempre più stringente. Come funziona? Lo screening viene eseguito attraverso dei tamponi che permettono non solo di evidenziare l'eventuale positività del soggetto ma anche di far emergere nel giro di un paio d'ore l'eventuale presenza di una delle tre varianti del coronavirus: inglese, sudafricana e brasiliana. Non si può mollare la presa.

L'ANDAMENTO

L'emergenza Covid non è alle spalle. Ieri nella Marca sono complessivamente emersi 112 nuovi contagi. È vero che il numero dei trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione continua a diminuire: si è arrivati a 1.920 (meno 24 nel giro di un giorno). Ma è anche vero che i decessi non si fermano. Sempre ieri sono mancate altre 7 persone che erano risultate positive. Con questi ultimi, sale a 1.540 il totale dei decessi registrati nella Marca in quasi un anno di epidemia. Mentre cala ancora la pressione sugli ospedali. Al momento sono 125 i pazienti Covid positivi ricoverati: 112 nei reparti ordinari e 13 in Terapia intensiva. Gli ospedali di Conegliano e Oderzo, oltre a Castelfranco, sono Covid-free. E presto potrebbe tornare Covid-free anche quello di Montebelluna, che ad oggi conta 9 pazienti positivi (due in Rianimazione).

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

