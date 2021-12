Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VALUTAZIONETREVISO Usl 2 promossa a pieni bollini dalla fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere. Per la prima volta tutti gli ospedali della Marca hanno ottenuto il massimo punteggio conquistando complessivamente 18 Bollini Rosa, tre per ciascun presidio ospedaliero di Treviso, Oderzo, Montebelluna, Castelfranco, Conegliano e Vittorio Veneto. Il premio è stato assegnato ieri, in una cerimonia tenutasi...