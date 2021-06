Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(m.f.) I trevigiani con meno di 60 anni non fanno le barricate contro la vaccinazione eterologa. Anzi. «Fino a questo momento non abbiamo registrato rifiuti», conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. Sono poco più di 3.300 gli under 60, in particolare insegnanti e agenti delle forze dell'ordine, che dopo aver ricevuto la prima dose di AstraZeneca ora sono chiamati a effettuare il richiamo con Pfizer o Moderna....