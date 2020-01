LA TRAGEDIA

TREVISO Saranno l'esame autoptico e gli ulteriori riscontri diagnostici a precisare le cause della morte di Emma Vitulli, la bimba di 10 anni di Silea spirata martedì mattina in ospedale a Treviso per un'encefalopatia necrotizzante causata, stando agli accertamenti clinici, da una complicanza neurologica seguita a un'infezione influenzale del virus di tipo B. L'autopsia verrà effettuata oggi al Ca' Foncello. Si aspettano insomma le ultime conferme al quadro ricostruito dai medici dell'Usl, che hanno sottolineato quanto rara sia la patologia che ha ucciso la bimba di Silea: «Nella letteratura scientifica sono descritti non più di un centinaio di casi pediatrici a livello mondiale. L'encefalopatia acuta necrotizzante è estremamente rara, conseguente a infezioni virali, su base metabolica-immunomediata, tra le quali anche l'influenza di tipo B, assieme ad altri virus. È una malattia dalla progressione devastante sul sistema nervose centrale che rende inefficace qualsiasi tipo di malattia».

L'ULTIMO SALUTO

Finchè non vi sarà il nulla osta e la conclusione delle indagini diagnostiche non sarà ufficializzata la data dei funerali, ma l'ultimo saluto ad Emma Vitulli, dovrebbe svolgersi nella giornata di lunedì nella chiesa parrocchiale di Silea. Si preannuncia una cerimonia molto partecipata e carica di commozione. L'improvvisa scomparsa di Emma, che frequentava la quinta elementare a Lanzago, ha sconvolto tutta la comunità. «Sabato mattina aveva la febbre alta e domenica pomeriggio, visto che non riuscivamo a farla scendere - hanno raccontato i genitori, Marco Vitulli e Piera Botter -, abbiamo chiamato un'ambulanza. Emma era sofferente ma lucida, almeno mentre ci trovavamo in pronto soccorso e dopo la prima Tac. Poi la situazione è precipitata improvvisamente. I medici hanno fatto di tutto per salvarla, ma a mezzanotte la situazione era già compromessa».

LA PICCOLA DI CASA

Allegra, spensierata, piena di gioia di vivere come solo una bambina felice può essere, Emma lascia nel dolore i genitori e i due fratelli maggiori, Alex di 22 e Matteo di 11 anni. «Era la nostra piccola di casa - ha detto papà Marco -, sempre attiva, sempre indaffarata nei suoi mille lavoretti e con la scuola. L'avevamo appena iscritta alle medie, che avrebbe iniziato a frequentare dal prossimo anno, ma la sua più grande passione era la ginnastica artistica: la praticava da circa 3 anni, sognava di diventare un giorno una ginnasta». Proprio in questi giorni Emma si stava preparando per il prossimo saggio, dopo quello sostenuto prima di Natale, nella palestra dell'Athletic Gym di Santa Maria del Rovere. «Era una ragazzina in gamba, entusiasta, siamo tutti sotto choc per quanto accaduto» hanno spiegato dalla palestra dove giovedì sono state sospese le lezioni di ginnastica. Troppo grande il dolore da sopportare per insegnanti e compagne mentre amici e parenti della famiglia non hanno fatto mancare nelle scorse ore tutto il loro affetto, stringendosi attorno ai genitori della piccola Emma. «Qui eravamo a Napoli, lo scorso Capodanno - la ricorda mamma Piera stringendo fra la mani il tablet con le foto della figlia -. È stata la nostra ultima gita tutti assieme. Emma era felicissima, aveva incontrato un'amichetta che non vedeva da tempo». Poi la febbre, la reazione autoimmune e il suo sorriso contagioso si è spento per sempre.

Alberto Beltrame

