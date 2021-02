LA TESTIMONIANZA

VOLPAGO Il sorriso con cui, martedì alle 9.30, andrà a Riese per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid è lo stesso che la accompagna da sempre e che, nonostante le tante e dolorose tempeste della vita, non ha mai perso. Perché lei, Anna Lesseri, a 80 anni non ancora compiuti, la forza per affrontare macigni che avrebbero potuto stendere chiunque l'ha trovata oltre che nella fede, nell'amore di una famiglia unita. E, soprattutto, in quello del suo Ovidio (Pagnossin, per una vita presidente dell'Avis di Volpago) che ha condiviso con lei 53 anni di matrimonio, fra affetti e lavoro, nella bella villetta di via Venozzi in cui vivono a Volpago. Una serenità e una simbiosi che proprio il Covid, in questi mesi, ha interrotto anche se solo fisicamente. È stato infatti il virus a separarla, lo scorso dicembre, per la prima volta in oltre mezzo secolo, per due settimane dal marito e a tenerla tuttora a distanza dalla figlia e dai nipoti. Ovvero dalle sue ragioni di vita.

IL MOTIVO

È proprio in nome di questi amori che Anna conta le ore che la separano dal momento in cui effettuerà l'iniezione. Verso la quale non nutre alcuna paura, perché il suo pensiero è un altro. «Ho ricevuto la lettera stamattina - racconta Anna con emozione - Martedì alle 9.30 andrò a Riese, luogo che mi è stato indicato per il vaccino. Lo faccio assolutamente serena, senza alcuna paura, in tranquillità». E a farle vincere ogni remora sono le sue stelle polari, ovvero i suoi nipoti. «L'unica cosa che so è che sono stanca morta di vederli solamente dalla finestra, da lontano o comunque con la mascherina. Me li voglio godere, li voglio abbracciare, voglio continuare a cucinare per loro. Che, quando hanno saputo del vaccino, hanno accolto la notizia con gioia». Sia i ragazzi sia Anna sanno infatti che, per poter stare di nuovo tutti assieme attorno alla bella tavola imbandita dalla nonna, cuoca provetta, sia nella quotidianità sia in occasione di feste, la nonna dovrà essere protetta dal vaccino. «Sono un soggetto a rischio, sia per l'età sia per vari problemi pregressi - racconta nonna Anna - e so anche che dopo martedì la strada da fare per liberarmi dall'incubo sarà ancora lunga. Sono comunque contenta di cominciare questo cammino».

L'ATTESA

Con lei c'è il marito Ovidio che però, di un anno più vecchio, non ha ancora ricevuto la lettera di invito. «Credo che finirò in coda - spiega Ovidio - perché ho già avuto il Covid. Non appena sarà il mio turno, però, voglio proprio vaccinarmi: so infatti che fra cinque o sei mesi non avrò più la protezione rappresentata dall'aver già contratto la malattia e non intendo assolutamente correre rischi. Credo che per giugno riuscirò a vaccinarmi anch'io». Ed è evidente che per lui la sofferenza più grande è quella rappresentata dalla lontananza dalla moglie, sperimentata in dicembre quando il Covid ha colpito lui e la figlia. Con conseguente isolamento dei due positivi nella villetta di via San Pio X e temporanea separazione dai negativi.

L'ESPERIENZA

«Ho preso il Covid in forma relativamente leggera - dice Ovidio - e non ho avuto particolari problemi respiratori o di altro tipo. Quello maggiore è stato proprio rappresentato dalla separazione da Anna e dagli altri affetti». E il pianto di commozione dei due coniugi quando, finalmente, hanno potuto riabbracciarsi è stato la più significativa testimonianza delle ferite psicologiche, prima ancora che fisiche, che la malattia determina in tante famiglie. Ferite che rendono immediatamente superabile qualsiasi remora legata al vaccino. Perché l'abbraccio di un marito, di un figlio, di un nipote, soprattutto a una certa età, è davvero ciò che più conta. Il vero balsamo che, anche a ottant'anni, fa brillare ancora di giovinezza e voglia di vivere i begli occhi di Anna. E di tante nonne come lei.

Laura Bon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA