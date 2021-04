Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZAVALDOBBIADENE «Sono stato intubato due volte. Temevo di non farcela e per me la guarigione è stata come una rinascita. Ma è stata durissima: durante il ricovero ho perso 13 chili». Non nasconde l'emozione nel ripercorrere le tappe della malattia, provata sulla propria pelle, il pluricampione di rally e imprenditore di Valdobbiadene Tony Fassina, 75 anni, rimasto per giorni sospeso tra la vita e la morte durante la lunga...