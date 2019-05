CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZATREVISO «Mio Dio sono sconvolto, io e Paolo eravamo molto più che soci, lui era una parte della famiglia». È sotto choc Marino Giacomin, che da oltre tre decenni portava avanti l'impresa L'Automazione Trevigiana di via Fratelli Cervi a Fontane di Villorba insieme a Paolo Tamai, il 63enne di ucciso ieri mattina nella sua casa di via Nerbon a Silea dalla fucilata sparata dal suocero 91enne che lo ha raggiunto in pieno volto senza lasciargli via di scampo. La notizia della tragedia Giacomin l'aveva appresa in mattinata sui...