LA TESTIMONIANZA

MONTEBELLUNA Dal primo paziente Covid alla mamma che voleva salutare la figlia prima di essere intubata. Dal ragazzo morto al genitore che temeva di aver infettato qualcuno. Davanti agli occhi di Marta Zatta, giovane medico di Montebelluna assunto all'ospedale maggiore di Trieste, non sono passati freddi numeri, ma singole storie, nel momento in cui ha deciso di farsi vaccinare. Nomi e volti di persone di ogni età colpite dalla pandemia. Persone che in molti casi ce l'hanno fatta, ma a prezzo di sofferenze. Loro e dei loro familiari. Lasciando inoltre alla dottoressa un'eredità di esperienze impossibile da dimenticare. «C'è il primo paziente Covid che ho visitato - racconta la dottoressa - il primo signore di cui ho constatato il decesso, la prima figlia a cui ho dovuto comunicare contemporaneamente la malattia della mamma e la sua morte».

IL RACCONTO

Ma c'è anche «la signora a cui una notte ho stretto le mani perché non voleva morire sola lontana da casa o quella che voleva salutare la figlia prima di essere intubata. A., invece, è un ragazzo 18enne morto aspettando un trasferimento in terapia intensiva: mi ha detto piangendo che non aveva infettato nessuno della sua famiglia». E prosegue. «Dentro questi numeri ci sono colleghi, amici, vicini di casa, familiari, ci sono io». E a tutti loro ha pensato al momento dell'iniezione. «Oggi mi sono vaccinata e penso ad ognuno di loro: a tutti i pazienti con le loro sofferenze e speranze, alle loro famiglie, ai Colleghi che si sono ammalati sul lavoro. Oggi mi sono vaccinata perché voglio tornare ad abbracciare la mia famiglia e i miei amici senza quel piccolo tarlo che mi dice che potrei infettarli. Mi sono vaccinata perché voglio che riaprano i cinema, i ristoranti, le palestre, le scuole. Mi sono vaccinata perché è mio dovere di medica e di cittadina». Una consapevolezza fatta di persone. E di esperienze. Sulla scorta delle quali Marta Zatta dice: «Quando sarà il vostro turno, e spero e mi auguro che arrivi velocissimo, vaccinatevi anche voi. Perché, ve lo dico, la sensazione è indescrivibile». Impossibile non pensare, ad esempio, alla signora dell'età della mamma (Carla Dalla Longa, maestra della scuola in ospedale, ndr). «E' arrivata alle 8 ed è stata intubata alle 9,15 -racconta la dottoressa- Era disperata per non aver parlato con la figlia più piccola. Ma, poco prima dell'anestesia, è arrivata la chiamata che aspettava. solo un saluto, ma è stato prezioso. La donna è rimasta intubata per una settimana, ma alla fine ce l'ha fatta».

L'ANGOSCIA

Come ce l'ha fatta quel malato angosciato dal timore di aver contagiato i familiari. «Seguiva a distanza lo svolgimento dei tamponi dei suoi cari, con cui aveva pranzato poco prima del contagio -racconta Marta Zatta- e quando ci ha detto che tutti erano negativi aveva le lacrime agli occhi». La scelta del vaccino non è stata fatta, comunque, dalla dottoressa con leggerezza. «Avere un po' di timore è giusto e sano -prosegue Marta Zatta- Il vaccino interviene sul sistema immunitario e non è una passeggiata. Va aggiunto però che, se è stato sviluppato in tempi molto rapidi, ci si è comunque avvalsi di una serie di conoscenze e infrastrutture già create per altre patologie. Inoltre è stato approfonditamente testato». Per quanto riguarda le prospettive aggiunge: «Credo che perché se ne possano sentire gli effetti sui contagi bisognerà attendere la vaccinazione di adulti e giovani, mentre ora si stanno giustamente vaccinando operatori e anziani». Insomma, servirà ancora qualche mese. Settimane in cui, purtroppo, donne e uomini continueranno a essere infettati e finire in ospedale, fuori e dentro le terapie intensive. Dove riceveranno, dalla dottoressa di Trieste come da tanti altri medici, la carezza affettuosa di chi, oltre il numero, vede le persone. Vede tutti noi.

Laura Bon

