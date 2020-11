LA TESTIMONIANZA

CONEGLIANO Ha visto la morte in faccia. Ha pensato che non avrebbe più potuto salutare moglie e figlie. Ha trascorso 12 giorni in terapia intensiva attaccato alle bombole di ossigeno. E soltanto ora ne è (parzialmente) uscito. La storia di Claudio De Luca, 48 anni, giovane presidente della Spes Conegliano Volley, è uno spaccato drammatico sulla pericolosità del virus. E sulla sua imprevedibilità. De Luca non riesce ancora a parlare. Può solo scrivere. L'ha fatto in un post dove si discuteva della recente situazione politica coneglianese: «È ora di smetterla -scrive su Facebook- Sono ricoverato da 12 giorni in ospedale a Vittorio Veneto per Covid. Ho pianto per giorni interi perché non credevo più di vedere i miei cari, non riuscivo a respirare con i miei polmoni. Non vi sentite ridicoli a giocare con la politica?». La sua drammatica testimonianza ha avuto l'effetto di una doccia fredda e tutti i partecipanti al post, tra i quali molti dei politici chiamati in causa, gli hanno espresso solidarietà e vicinanza.

Innanzitutto De Luca come sta adesso?

«Oggi è il primo giorno in cui riesco a respirare di nuovo con i miei polmoni. Non riesco ancora a parlare. Il Covid mi stava distruggendo. Credevo di non poter più rivedere i miei cari. È stato terribile mi creda».

Come si è accorto di essere stato contagiato dal Covid? Che sintomi ha avuto?

«Mi sono accorto di avere la febbre alta di sabato. Lunedì sono entrato in crisi respiratoria improvvisamente. È arrivata l'ambulanza che mi ha trasferito a Vittorio Veneto, prima in Medicina, poi in Pneumologia. Nel giro di poche ore ero circondato da infermieri, dottori e dottoresse che mi hanno fatto sentire, anche solo con gli sguardi, come un loro figlio. Mi hanno accompagnato durante questi 12 giorni. Non finirò mai di ringraziarli. Mi aspetta un lungo periodo di convalescenza con la bombola di ossigeno a fianco ma sono felice di esserne uscito. Ho visto la morte in faccia».

Lei soffriva di qualche malattia pregressa?

«Non ho mai avuto niente in 48 anni. Il virus mi ha attaccato con grande virulenza. Quando sono arrivato in ospedale non sapevo nemmeno dire il mio nome».

Aveva preso tutte le precauzioni del caso?

«Certo. Si immagini che tre settimane fa mi ero accordato con lo staff della pallavolo per non mettere più piede alla Zoppas Arena e per dedicarmi al lavoro da casa evitando al massimo i contatti. Vivevo con la mia stupenda famiglia, moglie e due figlie, mai una festa, nè assembramenti. Questo Covid è una bestia maledetta. Quando te ne accorgi è già tardi».

Vuole lanciare un messaggio?

«Vivete la vita in modo responsabile. Basta un attimo e tutto svanisce. Salire in ambulanza e salutare i tuoi cari come se fosse l'ultima volta, in quella notte maledetta, è stata una sensazione che mi ha cambiato la vita. Fate volontariato, regalate un sorriso, date amore, sentimento di cui c'è un grande bisogno in questo momento surreale. Ricorderò sempre in reparto, mentre guardavo le foto delle mie amate figlie insieme con la gattina, un'infermiera mi ha preso la mano e con la mascherina sul viso mi ha dato un bacio dicendo: Sei troppo giovane per pensare al peggio. Guarda le tue bellissime creature e torna da loro che hanno bisogno di te».

Pio Dal Cin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

