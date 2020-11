LA TESTIMONIANZA\2

ODERZO C'è stato un momento in cui davvero ha temuto di morire. Perchè quella dannata bestia che si chiama Covid-19 lo ha attaccato di brutto. Lui, Francesco Montagner, 63 anni, volto noto nella Marca, ha risposto colpo su colpo. La battaglia non è terminata, ma già si sente molto meglio, seppur stanchissimo. È noto imprenditore, titolare con il fratello Silvio della Eurocomponenti di Portobuffolè. Ai tempi del sindaco Dalla Libera è stato assessore all'Ambiente, membro del Consiglio del Cit Consorzio igiene del territorio, capogruppo di maggioranza in consiglio comunale a Oderzo. Dal suo letto all'ospedale Covid di Vittorio Veneto, parla di questa sua disavventura.

I sintomi del virus li aveva avvertiti ancora nelle passate settimane

«Esatto. Ho fatto 9 giorni di cura domiciliare nella mia casa. Ma la situazione non è migliorata perciò sono stato ricoverato all'ospedale di Vittorio. Sono in terapia sub intensiva».

Cosa significa sub-intensiva?

«Vuol dire che sono sotto ossigeno, lo respiro per tutte le 24 ore della giornata. Mi hanno pure applicato diverse flebo, ci sono tanti tubicini intorno a me, con diversi medicinali».

Com'è avvenuto che, pur curandosi a casa, è stato costretto a ricorrere all'ospedale?

«Il 30 ottobre, mentre ero a casa, ho avuto un crollo della saturazione, che in meno di tre minuti, è andata all'improvviso in picchiata, da 96% a 78%. Per la prima volta ho pensato che potevo morire».

La saturazione è la percentuale di ossigeno nel sangue legata all'emoglobina. Nelle persone in salute il valore si attesta tra il 95% ed il 100%. Scesa al 78%, lei si è davvero sentito a terra. Adesso come va?

«Ora la saturazione è ritornata a 96%, è molto buona. Presto dovrebbero iniziare le cure con gli anticorpi monoclonali, gli stessi utilizzati per l'Ebola. Per il resto non ho più febbre, glicemia e pressione sono nella norma».

Nei primi giorni la malattia si era comunque scatenata in modo serio, provocando febbre alta. Lei si è tenuto in contatto con gli amici attraverso Facebook, comunicando il suo stato d'animo. Fino a quel post in cui ha fatto capire di essere stato ricoverato. Sono passati diversi giorni, quali sono i postumi di questa battaglia?

«Sono molto stanco e evito qualsiasi sforzo, anche piccolo, per non restare senza aria. Spero passi presto per tornare a vivere e respirare l'aria pura delle mie colline».

Lei ama camminare fra le colline del prosecco. Ha sempre cercato di adottare uno stile di vita sano. Come si spiega il fatto di aver contratto il virus?

«Sì, sono una persona più che accorta. Porto sempre la mascherina, ho il gel in tasca e in auto. A casa disinfettiamo con l'alcool ogni superficie e ogni cosa acquistata. Le scarpe vengono lasciate fuori dalla porta, poi mia moglie Fiorella le disinfetta con l'alcool. Dove e come posso averlo preso? Credo sia impossibile saperlo con certezza, ma l'ipotesi è di essermi toccato la faccia all'uscita di un ristorante in Piemonte a metà ottobre. Il Covid-19 è bastardo, subdolo. Anche mia moglie è positiva asintomatica, mio figlio è negativo. I miei familiari sono in quarantena, oggi (ieri per chi legge) inizieranno una serie di tamponi di verifica».

Vuole ringraziare qualcuno?

«Tutto il personale sanitario dell'ospedale di Vittorio Veneto. Quindi il Gruppo di Medicina De Gironcoli di Conegliano e il dottor Alessandro Di Franco che è diventato il mio medico. Un gruppo di Medicina che funziona e che non mi ha mai lasciato solo neppure per un istante»

Annalisa Fregonese

