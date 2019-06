La tesi difensiva accolta dal gip: «Schianto accidentale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DISPOSITIVOTREVISO «Le certezze indiziarie sulle quali si basa l'ordinanza custodiale emessa a carico del Barzan per i tragici fatti della sera del 7 giugno mostrano qualche incrinatura». Inizia così il dispositivo con cui il gip Angelo Mascolo ha revocato la custodia cautelare in carcere a Christian Barzan. L'ordinanza a cui fa riferimento è quella che lui stesso ha firmato una settimana fa e in cui riteneva la versione di Giorgia, la ex fidanzata che accusa Cristian Barzan di averla stuprata e di aver tentato di ucciderla provocando...