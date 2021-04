Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TERZA ONDATATREVISO Non si era mai vista un'incidenza del genere nelle scuole. Sono 15 le classi che ogni giorno finiscono in quarantena o sotto monitoraggio per casi di coronavirus. È questa la media attuale. Oggi sono complessivamente 81 le sezioni sotto la lente. Comprese 22 alle superiori. La curva degli isolamenti sta salendo in modo vertiginoso. Gli ultimi giorni sono stati i peggiori. Dopo la riapertura delle scuole, all'inizio...