Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TERZA ONDATATREVISO L'epidemia da Covid non molla la presa. Solo ieri sono stati ricoverati in ospedale 12 pazienti che stanno lottando contro l'infezione. L'età varia dai 33 ai 45 anni e poco più. «La media è sempre più bassa sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca nell'ultimo periodo stiamo registrando nuovi ingressi in particolare dalla zona di Montebelluna e da quella di Oderzo». Da qui si fa...