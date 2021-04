Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TERZA ONDATATREVISO Finalmente cala anche il numero dei pazienti positivi al coronavirus ricoverati in ospedale. «Nei reparti ordinari siamo tornati in fascia gialla annuncia Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca mentre restiamo ancora in fascia arancione per quanto riguarda la Terapia intensiva». Tutti gli indicatori sono in diminuzione. Al momento sono 190 i pazienti Covid positivi ricoverati nei reparti ordinari...