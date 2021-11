Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL NODOTREVISO «Questa terza ondata di contagi è colpa dei no vax e tornare alle chiusure e alle restrizioni viste nel passato sarebbe devastante sia per l'economia che moralmente per tutti i cittadini, soprattutto perché arriverebbe dopo un lungo periodo di ripresa a seguito di lockdown, coprifuoco e chiusure continue di aziende locali. Invito dunque chi non si è vaccinato a farsi un esame di coscienza per il bene di tutta la comunità....