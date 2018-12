CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TENDENZATREVISO «L'unica strada che hanno i Comuni per evitare di dover tagliare i servizi ai cittadini è quella di fondersi tra di loro. Altrimenti non si sopravviverà. Ormai anche le unioni dei servizi non bastano più. Servono fusioni vere e proprie». Rino Manzan, sindaco di Povegliano, si schiera in modo netto. Lui è stato tra quelli che nei mesi scorsi hanno lanciato l'idea di creare il Comune di Treviso Nord. Non è un nome nuovo: indica la zona. Si parla di fondere i paesi di Povegliano, Villorba, Ponzano e Spresiano in un unico...