La task force di Conte: «Più telecamere e pattuglie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PUGNO DI FERROTREVISO La sensazione di insicurezza legata ai furti cresce in modo esponenziale. E spesso sfocia in psicosi. Ma i sindaci sono chiamati a dare risposte immediate. «Stiamo facendo tutto il possibile contro i furti: abbiamo aumentato il numero di telecamere di videosorveglianza e investito in nuovi mezzi per la Polizia Locale, compresi i droni. Svilupperemo sempre di più anche il Controllo del vicinato, in modo che diventi davvero un valore aggiunto. Purtroppo la certezza della sicurezza al 100 per cento non è raggiungibile. Ma...