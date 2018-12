CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO «La trattativa si è conclusa qualche giorno fa: ci siamo subito accordati con i gemelli Moretti e quindi tornerò in centro con un bar». Denis Mistro conferma la notizia dell'avvicendamento alla guida del mitico bar Vittoria di San Nicolò. «Dopo gli anni al Borsa cercavo qualcosa in centro, non mi sono certo ritirato - ripete Mistro che, da come ne parla, sembra particolarmente soddisfatto dell'operazione -. È capitata l'occasione, ci siamo parlati e l'accordo è arrivato in pochissimo tempo. Servirà almeno un mese per...