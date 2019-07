CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTATREVISO La delibera è già passata al vaglio degli organi decisionali di Fondazione Cassamarca e rappresenta una svolta per il futuro dei corsi universitari trevigiani. Come anticipato da Il Gazzettino, a Ca' Spineda il presidente Luigi Garofalo, dopo settimane di confronti, ha dato il via a un mini-risiko che cambierà il volto di una parte della città.LA DECISIONE«Fondazione, nonostante le ristrettezze in cui è costretta a muoversi - spiega Garofalo - non solo vuole mantenere l'offerta universitaria già presente, ma intende...