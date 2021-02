LA SVOLTA

TREVISO Boom di servizi online per l'Usl della Marca in tempo di coronavirus. Sono già oltre 15mila gli esami del sangue che vengono prenotati ogni mese attraverso il sito internet. A questi si aggiunge il servizio di comunicazione via sms, usato sia per fissare la vaccinazione anti-Covid che per notificare l'esito dei tamponi. Questa ultima opzione è già stata usata da oltre 67mila trevigiani. Sempre grazie alle nuove tecnologie, inoltre, ci sono più di 600 dipendenti della stessa Usl che stanno lavorando in smart working.

L'ESIGENZA

L'azienda sanitaria si è fatta ancora più smart davanti all'epidemia da Covid. E si potrebbe continuare citando l'estensione delle prenotazioni online all'intera provincia, l'avvio di una piattaforma specifica per la prenotazione delle vaccinazioni da parte del personale sanitario e l'utilizzo degli sms anche per comunicare agli utenti l'eventuale sospensione delle prestazioni ambulatoriali. «L'azienda sanitaria è complessa: non si può improvvisare nulla fa il punto Annamaria Tomasella, direttore amministrativo aver investito fin dall'inizio del mandato per acquisire competenze professionali, strumenti e infrastrutture informatiche, nel momento dell'emergenza ci ha permesso di agire con organizzazione, capacità e metodo. I risultati ottenuti sono stati buoni, fermo restando che il lavoro da fare è ancora molto». Il sito internet dell'Usl è diventato un portale di servizi che consente agli utenti di tagliare i tempi di attesa. Tra le nuove funzionalità, la possibilità di prenotare online gli esami di laboratorio, completare una pratica amministrativa, fissare l'appuntamento per la vaccinazione antinfluenzale o per essere contattati telefonicamente.

I NUMERI

Agli oltre 15mila esami del sangue prenotati ogni mese tramite il sito, si sommano le 8mila prenotazioni online registrate per l'antinfluenzale (1.200 nelle prime tre ore) e i 3mila appuntamenti al mese gestiti attraverso il servizio Ti chiamiamo noi, che consente di scegliere quando essere richiamati dal Cup. C'è poi l'intera partita dei Covid point. «Non è facile organizzare e gestire un afflusso libero e non prevedibile di persone sottolineano Roberto Da Dalt, responsabile dei sistemi informativi, Mirko Mazzucco e Maria Crema, del servizio innovazione e sviluppo organizzativo per semplificare gli accessi e la comunicazione dei referti abbiamo via via apportato tutta una serie di migliorie sui flussi delle auto e sulla logistica. Fino all'invio dell'esito del tampone via sms». Il messaggio arriva mezz'ora dopo l'esecuzione del test rapido. Se necessario, i diretti interessati possono così sottoporsi al tampone molecolare già entro un paio di ore. Infine, ci sono gli oltre 600 dipendenti dell'Usl che già poche settimane dopo l'esplosione dell'epidemia hanno iniziato a lavorare in modalità smart.

Mauro Favaro

