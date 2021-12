LA SVOLTA

TREVISO Addio al sogno di trasformare la vecchia stazioncina di Santi Quaranta in uno snodo del trasporto scolastico per 1.500 ragazzi. Tanti sarebbero stati quelli che con la riattivazione della fermata dei treni in zona Eden, e la parallela organizzazione di una base degli autobus, non avrebbero più dovuto transitare ogni mattina nel centro di Treviso per poter raggiungere la scuola. Nelle ultime settimane è stato aperto un cantiere proprio a ridosso della vecchia stazione di Santi Quaranta. Ma l'intervento eseguito da Imaf, impresa edile e ferroviaria, non ha avuto come obiettivo la sua riattivazione. «È stata ristrutturata la palazzina accanto spiegano dalle ferrovie ospiterà uffici di Rfi per l'esercizio e la manutenzione delle linee». L'immobile della stazione non è stato toccato.

«NON SI FA»

E il progetto dello snodo per gli studenti per rendere il centro meno affollato? «Si è inchiodato spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom, la società dei bus e delle corriere al momento non è stato possibile portarlo avanti». L'esplosione dell'epidemia da coronavirus ha bloccato tutto. In realtà l'idea di distribuire gli studenti avrebbe potuto tornare utile soprattutto in questo periodo per rendere più agevole il rispetto delle misure di prevenzione contro la diffusione del Covid, a partire dai distanziamenti. Tant'è. I contagi, però, non hanno rappresentato l'unico problema.

COSTI ELEVATI

Nel 2019 il dialogo tra Mom e Rfi sembrava ben avviato. Ma alla fine non è stata trovata la quadra sui costi. Le ferrovie puntavano a dar vita a uno snodo del trasporto scolastico rivedendo l'intero impianto della vecchia stazione di Santi Quaranta. Compresa la costruzione di un nuovo sottopassaggio pedonale per bypassare tutte e due le linee ferroviarie. Per un conto totale da 8 milioni di euro. Per Mom bastava molto meno. La società dei bus e delle corriere ha sempre immaginato la semplice istituzione di una fermata del treno a Santi Quaranta, così da poter contare su uno sfogo in più a Treviso oltre a quello della stazione centrale. Senza nemmeno riaprire la vecchia stazioncina, ma allestendo giusto una pensilina per consentire ai ragazzi scesi dal treno di attendere i bus al riparo dalla pioggia. Si era pensato a 10 navette pronte a partire dalla zona dell'Eden verso le scuole della prima periferia della città. Per evitare di intasare il quartiere, era anche stato ipotizzato di usare il piazzale del mercato ortofrutticolo come area di sosta dei mezzi. Tutto questo avrebbe permesso di definire linee del trasporto pubblico alternative per 1.500 studenti diretti negli istituti superiori che sorgono fuori dalle mura, a quel punto non più costretti a passare obbligatoriamente per il centro. Fatto sta che le parti non hanno trovato un punto d'accordo. E poi il progetto è stato travolto dagli eventi.

LE ALTERNATIVE

Mom nel frattempo è andata avanti per la propria strada organizzando l'hub di scambio della Madonnina, zona Stiore, che permette a 700 ragazzi che frequentano le superiori di viale Europa e che arrivano dalla Noalese, dalla Castellana e dalla Feltrina di non dover più scendere in centro per poi salire sulle navette verso i loro istituti. Mentre sul fronte dei treni è destinato a restare operativo solo il servizio tra Treviso e Lancenigo che, grazie a un accordo tra Mom e le ferrovie, consente a 1.200 studenti di raggiungere le scuole del campus di Lancenigo in treno, senza dover più salire sulle 15 navette che facevano la spola tra la città e gli istituti di Villorba.

Mauro Favaro

