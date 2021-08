Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTACASTELFRANCO Martedì sarà il giorno della verità: l'esito dell'autopsia dirà come è morta Serena Fasan, la farmacista di 37 anni trovata esanime nel suo appartamento di via Ponchini. «Vogliamo sapere cosa l'ha uccisa» - ripetono, quasi come un mantra, il compagno Matteo e i genitori Laura e Francesco. In questa richiesta reiterata è racchiuso tutto il loro dolore, ma anche tutto il bisogno di mettere un punto fermo a una...