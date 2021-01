LA STRUTTURA

VILLORBA Nuovo Covid Point pediatrico a Villorba. Verrà aperto oggi nell'area del Bocciodromo di via Nobel. La struttura è una delle quattro gestite nella Marca direttamente dai pediatri di libera scelta. Si aggiunge a quelle già rese operative nell'ospedale di Montebelluna (in un'ala separata) e nel parcheggio del distretto di via Galvani a Conegliano (in modalità drive-in), più un'altra in fase di predisposizione a Oderzo. Nei Covid Point pediatrici vengono eseguiti tamponi rapidi sui bambini su appuntamento, dato dagli stessi pediatri, i tamponi di controllo a 10 giorni e i tamponi sugli alunni delle classi dove è emerso un caso di positività.

Le strutture sono state allestite grazie alla decisione dei pediatri di concentrare in queste i 25 tamponi consegnati loro dalla struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri. Invece di eseguire pochi test in ogni singolo ambulatorio, si offre così un servizio generale. L'area di Villorba è stata messa a disposizione del Comune, in risposta alla richiesta avanzata da Alessandra Pagliaro, rappresentante dei pediatri del distretto Treviso Nord. Il Covid Point di via Nobel funzionerà dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 18.

Nel frattempo diversi cittadini hanno scritto sui canali social dei Comuni di Villorba e Spresiano chiedendo l'organizzazione di uno screening sulla popolazione residente come quello fatto venerdì e sabato a Maserada (1.036 test con una quarantina di esiti positivi), grazie ai tamponi donati dalla Croce Azzurra. «Non ci sarà uno screening generale per tutti i residenti spiegano dal municipio di Villorba in primo luogo perché è l'Usl a decidere se, quando e dove fare uno screening di massa in un dato Comune. Perché farlo in assenza di disposizione dell'Usl? Per fare una fotografia in un preciso momento di quanta popolazione è sana e quanta ha contratto il Covid-19, pur sapendo che un attimo dopo che è stato fatto il tampone il soggetto negativo può avere un contatto sbagliato e positivizzarsi»? Mentre Marco Della Pietra, sindaco di Spresiano, non chiude le porte a un possibile screening, ma sottolinea che a Maserada è stato organizzato grazie alla donazione dei tamponi. «A Maserada hanno regalato i tamponi è la risposta data dal primo cittadino se qualcuno li regalasse anche a Spresiano, lo faremmo senz'altro». (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA