LA STRUTTURA

SPRESIANO È la prima casa di riposo a registrare il 100% di vaccinati contro il coronavirus, sia tra gli anziani che tra gli operatori. Un en plein che fino a questo momento non si era ancora visto nella Marca. Ieri nel centro servizi Villa Tomasi di Spresiano si sono sottoposti tutti alla prima iniezione del siero contro il Covid (il richiamo è previsto tra 21 giorni). «Tutti i 74 ospiti e i 58 collaboratori hanno ricevuto la prima dose di vaccino», confermano dalla struttura. Nella scorsa estate la casa di riposo aveva dovuto far fronte a un focolaio di coronavirus, fino ad arrivare a contare 58 contagiati: 43 anziani e 15 operatori. In settembre, grazie al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza, è tornata Covid-free. E ora anziani e operatori non vedono l'ora di mettersi definitivamente alle spalle l'incubo coronavirus.

LA PRIMA DOSE

La prima a sottoporsi all'iniezione nella struttura di Spresiano è stata Teresa Armellin (in foto in alto a sinistra), ospite di 88 anni. «Quella di ieri è stata una giornata veramente importante spiega Giuseppe Franceschetto, amministratore delegato di Prealpina Srl, società che gestisce Villa Tomasi abbiamo posto un fondamentale primo tassello per poter proteggere dal virus gli ospiti, che sono persone fragili maggiormente esposte alla pandemia, con la speranza di poter tornare presto alla normalità».

IL PERSONALE

«Stiamo forse vedendo la luce aggiunge ma con la piena consapevolezza che l'attenzione deve rimanere sempre massima, perché il Covid-19 rappresenta tuttora il principale nemico per le nostre realtà». Franceschetto dedica poi un pensiero in particolare al personale che ha risposto in massa alla chiamata per il vaccino: «I collaboratori hanno aderito all'unanimità alla campagna vaccinale sottolinea hanno davvero dimostrato un altissimo senso di responsabilità, soprattutto nei confronti degli ospiti che quotidianamente assistono».

LA TABELLA DI MARCIA

Oltre a Villa Tomasi, ieri sono state eseguite le prime vaccinazioni anche nelle case di riposo Luigi e Augusta di Ormelle e De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto. Oggi toccherà al centro servizi Tomitato Boccassin di Motta di Livenza. Le strutture in questione si aggiungono al Gris di Mogliano, dove sono stati vaccinati 114 anziani su 131 (87%) e 102 operatori su 130 (78,4%). Tra i 28 operatori che non hanno risposto all'appello, più della metà si è già messa alle spalle l'infezione da Covid. Mentre in Villa delle Magnolie di Monastier l'adesione è arrivata al 92% tra gli anziani e al 90% tra il personale. L'Usl della Marca sta accelerando al massimo la campagna vaccinale contro il coronavirus. In questa prima fase ci si sta concentrando su 30mila persone tra il personale degli ospedali, i servizi territoriali, i centri residenziali per persone con disabilità e le case di riposo. Dallo scorso 27 dicembre ad oggi sono già state somministrate 8.906 dosi. Un numero da record. La fase 2, cioè l'apertura della campagna alla popolazione, partirà a febbraio con la chiamata degli over 80, per proteggere subito la fascia più a rischio. Nel trevigiano sono oltre 50mila. I cittadini riceveranno una lettera con su scritto dove e quando presentarsi per fare il vaccino anti-Covid. Si punta a utilizzare i palazzetti dello sport come il Palaverde, il Palamazzalovo di Montebelluna e la Zoppas Arena di Conegliano. Per chi non può muoversi da casa, a fronte di un certificato del medico curante, si andrà a domicilio.

