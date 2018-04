CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRETTATREVISO Il numero crescente di incendi registrati nella Marca negli ultimi 12 mesi, cinque in particolare quelli che hanno raso al suolo interi capannoni mettendo in ginocchio altrettante attività, hanno alzato il livello d'allarme. Non solo dal punto di vista della minaccia di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella nostra provincia, come ha sottolineato pochi giorni fa il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Raho indicando come appiccare incendi sia una classica metodologia mafiosa. Ma anche da...