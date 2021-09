Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STRETTATREVISO Gli asili lasciano a casa il personale No-Vax. Le scuole delle parrocchie trevigiane hanno sospeso 20 insegnanti senza Green Pass. Non hanno voluto vaccinarsi contro il Coronavirus e hanno rifiutato anche di sottoporsi ai tamponi in maniera periodica. Il seguito è stato inevitabile: prima non sono stati ammessi nelle strutture e dopo cinque assenze ingiustificate è scattata la sospensione, con l'azzeramento dello...