LA STRATEGIA

TREVISO Tra le tante attività a cui la zona rossa ha inferto l'ennesimo duro colpo vi è anche lo sport. I tempi sono duri tanto per gli amatori quanto per i professionisti, la gran parte delle strutture sono ferme, alcune da mesi. In quelle aperte, per accedere e fare moto la soluzione è una sola: essere agonisti. Ma come lo si diventa? Tesserandosi alla federazione di riferimento e superando la visita medica specialistica. Difficile sì, ma non impossibile. E questa è diventata sia una speranza che un escamotage per molti trevigiani. Se molti impianti vedono accedere solo pochi atleti e membri di squadre, meno funesta è la situazione per lo sport del momento: il padel. La società Padel Treviso è in grande ascesa e, complice il fatto di non essere sport di contatto e di garantire spazi ampi, sta vedendo aumentare anche i neo agonisti che possono accedere ai campi di via Selvatico.

LA SITUAZIONE

Eventi e competizioni sono bloccati, tranne quelli di rilevanza nazionale organizzati dal Coni e dal Cip, ma gli agonisti che partecipano a tornei e gare posso continuare ad allenarsi, pur rispettando regole scrupolose. Norme che permettono a Padel Treviso di garantire l'accesso agli agonisti con tessera Fit (Federazione Italiana Tennis) e certificato medico obbligatori. «Già a fine gennaio, per ovviare al problema di eventuali nuove chiusure, avevamo attivato una convenzione con il centro SportScience di Paese e con il Centro di Medicina di Villorba per permettere agli iscritti di ottenere l'agognato certificato medico dichiara il titolare Nicola Bosisio. Questo è necessario per ricevere sia la tessera Fit come agonista che la copertura assicurativa da infortuni». La società ha tre squadre che partecipano a campionati, con 12 atleti ciascuna, oltre a molti altri iscritti che prendono parte ai numerosi tornei in tutta la regione. In questo modo tanti sono riusciti a diventare agonisti e coloro che possono accedere ai campi sono oggi poco più di un centinaio. Cosa che però non rende meno complicato il periodo: «Il problema è che può diventare agonista chi è già nell'ambiente, mentre i neofiti si trovano la strada sbarrata aggiunge Bosisio. Abbiamo perso in pochi giorni più del 50% delle presenze, ma restiamo comunque tra i fortunati».

LE CRITICITÀ

Sulle restrizioni era intervenuto anche il Csi Treviso: «Il Governo deve essere chiaro: lo sport è sicuro o no? Il messaggio che sta veicolando è che lo è solo se l'atleta ha in tasca una tessera di federazione sportiva. Una cosa insensata e discriminatoria per tutti gli sportivi e per chi con lo sport lavora». «L'attività fisica è fondamentale aggiunge Patrizio Sarto, direttore della Medicina dello sport di Treviso, l'importante è che le persone non cerchino di improvvisarsi agoniste solo per aggirare le regole. I rischi in questo periodo sono altissimi, la prima necessità è rispettare le misure anti Covid e per coloro che praticano lo sport da amatori si possono trovare delle modalità per tenersi attivi senza rischi per nessuno. A livello legislativo serve ancora moltissima chiarezza per questo settore».

Brando Fioravanzi

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA