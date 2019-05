CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STRATEGIATREVISO E' stato considerato un progetto divisivo, ma la bontà dei presupposti di Urbecom come strumento tecnico non paiono affatto in discussione. Ascom sceglie di ripartire proprio dal progetto Urbecom nato nel 2015 e poi arenatosi, per ripensare al distretto del commercio con la piena volontà di ridargli forza e progettualità. E convoca per domani i fiduciari trevigiani per ragionare su questa ripartenza. Una notizia che desta interesse anche in quelle associazioni di commercianti che sotto il mandato di Manildo hanno...